Union: Subotic „hin- und hergerissen“

Neven Subotic steht mit seiner Entscheidung, Union Berlin nach nur einem Jahr wieder verlassen zu wollen, vor einem Dilemma. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 31-Jährige, er sei „hin- und hergerissen“, was seine Zukunft betrifft: „Was fange ich mit meinem weiteren Leben an?“ Der Abwehrspieler könnte in die USA wechseln, um näher bei seiner Familie zu sein und neue Erfahrungen zu sammeln oder noch einmal in Deutschland bei einem neuen Klub in gewohntem Umfeld angreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es kommen fast täglich neue Anfragen dazu. Es ist fast wie beim ersten Kennenlernen - man tastet sich langsam ran. Ich muss nicht das erste Angebot annehmen“, sagt Subotic, der noch bis 2021 bei Union unter Vertrag steht. Nach wie vor strebt der Innenverteidiger einen Abschied von den Köpenickern an, eilig hat er es jedoch nicht: „Ich bin erst einmal weiter in Berlin und werde mich dort vorbereiten.“