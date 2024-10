Enthüllt: Bayer stand vor Bellingham-Coup

2019 wäre Jude Bellingham beinahe bei Bayer Leverkusen gelandet. Gegenüber dem ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ gibt Geschäftsführer Fernando Carro zu verstehen: „Ich hadere immer noch ein bisschen. Simon Rolfes wollte ein Jahr bevor er nach Dortmund ging Bellingham holen. Bellingham war damals 16 Jahre alt. Wir haben uns zusammen mit Rudi Völler Videos von ihm angesehen und waren alle begeistert. Wir hatten auch das Okay von unserem Gesellschafterausschuss, eine Ablöse bis zu einer gewissen Höhe für ihn ausgeben zu dürfen.“

Schlussendlich scheiterte der Deal, weil die Leverkusener die von Birmingham City aufgerufene Summe nicht lockermachen wollten: „Birmingham hat das Doppelte von dem gefordert und daher haben wir es nicht gemacht“, so Carro, der durchblicken lässt, dass man „bisschen mehr“ als 7,5 Millionen Euro für Bellingham in Aussicht gestellt habe. Borussia Dortmund holte den englischen Offensivspieler 2020 dann für 30 Millionen Euro an Bord, drei Jahre später verschlug es ihn für fast die vierfache Summe zu Real Madrid.