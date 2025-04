Leverkusen verlängert Mbamba-Leihe

Noah Mbamba von Bayer Leverkusen wird auch in der kommenden Saison Spielpraxis in der Jupiler Pro League sammeln. Wie die Werkself offiziell mitteilt, wird die Leihe des 20-Jährigen zum FCV Dender bis 2026 verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit dem Winter an den belgischen Klub verliehen.

Bisher kam Mbamba achtmal für Dender zum Einsatz. Der U21-Nationalspieler war 2023 für 100.000 Euro vom FC Brügge nach Leverkusen gewechselt. Beim Doublesieger konnte er sich jedoch bisher nicht durchsetzen und war bereits in der vergangenen Hinrunde an Fortuna Düsseldorf verliehen. Sein Kontrakt bei Bayer ist noch bis 2028 befristet.