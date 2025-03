Brisanter Grund: Hakt daran die Wirtz-Verlängerung?

Mitte Dezember meldete der ‚kicker‘, dass Florian Wirtz seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Bayer Leverkusen gesetzt habe. Der Spielmacher sei nun mindestens bis 2028 gebunden, hieß es. Doch mittlerweile ist längst klar, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelte. Heute, drei Monate später, grübelt Wirtz wohl immer noch über seine nahe Zukunft.

Die ‚Sport Bild‘ wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob das Zögern unter anderem mit Leverkusens Abschneiden in der Champions League zu tun hat. Die Niederlagen gegen den FC Liverpool (0:4) sowie Atlético Madrid (1:2) und das Ausscheiden gegen den FC Bayern (0:5 insgesamt) könnten Wirtz aufgezeigt haben, dass es mit Bayer auf der ganz großen Bühne nicht reicht.

Wirtz wirkte nach allen Spielen besonders frustriert und ließ sich häufiger mal provozieren. Ein Punkt, der auch in den Gesprächen mit Trainer Xabi Alonso, Sportchef Simon Rolfes und Wirtz‘ Familie angesprochen wurde. Die These: Wirtz soll in Leverkusen noch widerstandsfähiger werden, ehe er den Schritt zu einem der besten fünf Klubs der Welt macht.

Details zum Vertragsangebot

Bei Bayer, so heißt es bei der ‚Sport Bild‘ weiter, sei man nach wie vor optimistisch, dass Wirtz um ein Jahr bis 2028 verlängert. Der 21-Jährige soll der erste Spieler der Klubgeschichte mit einem Gehalt im zweistelligen Millionenbereich werden. Auch eine Ausstiegsklausel soll in den Vertrag integriert werden: Nach der WM 2026 könnte Wirtz dann für 125 bis 130 Millionen Euro wechseln. Die heißesten Interessenten sind bekanntlich Bayern München, Manchester City und Real Madrid.