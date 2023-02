SV Werder: Der Stand bei Woltemade

Wie geht es im Sommer weiter mit Nick Woltemade? Laut ‚Bild‘ macht sich Leihklub SV Elversberg Hoffnungen, das Gastspiel des 20-jährigen Stürmers um eine weitere Saison auszudehnen. Dafür allerdings müsste Woltemade seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das liegt jedoch nicht in den Händen des Drittligisten. Und an anderen Optionen mangelt es offenbar nicht: Der Boulevardzeitung zufolge hat Woltemade mit seinen Leistungen für Elversberg (zehn Saisontore, sechs Vorlagen) Interesse in Deutschland, Österreich und den Niederlanden geweckt.

Lese-Tipp

Werder verlängert mit Groß