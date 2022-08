Einigung: Cucurella vor 60-Millionen-Wechsel

Der FC Chelsea gewinnt wohl das Rennen um Marc Cucurella. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Blues bereit, Brighton & Hove Albions Ablöseforderung von rund 60 Millionen Euro zu erfüllen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano darüber hinaus vermeldet, ist sich Cucurella bereits mit Chelsea über die Vertragsdetails einig und wartet lediglich auf den Abschluss des Deals durch die beiden Vereine.

Somit würden die Londoner im Werben um den spanischen Linksverteidiger Manchester City ausstechen. Die Skyblues waren nicht bereit, die hohen Forderungen der Seagulls zu erfüllen und wollten maximal 47 Millionen Euro für den 24-Jährigen zahlen. Brighton hatte jedoch mit Blick auf den bis 2026 datierten Vertrag keine Eile, Cucurella für einen niedrigeren Preis ziehen zu lassen.

Erst im vergangenen Transfersommer war der Linksfuß für 18 Millionen Euro vom FC Getafe auf die Insel gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam Cucurella in wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspielen zum Einsatz. An der Stamford Bridge wird nun ein Abgang von Marcos Alonso (31) zum FC Barcelona immer wahrscheinlicher.