Gattuso zurück nach Italien?

Gennaro Gattuso winkt eine Rückkehr in die italienische Heimat. Fabrizio Romano berichtet, dass der FC Turin den 46-jährigen Ex-Profi für den Trainerposten auf dem Zettel hat. Gatuso könnte bei den Granata die Nachfolge von Amtsinhaber Ivan Juric antreten.

Aktuell trainiert der Italiener die Auswahl von Olympique Marseille, ist aber nur noch bis zum Sommer gebunden. Dasselbe gilt für Juric in Turin. Es bleibt also noch viel zu klären in alle mögliche Richtungen. Nicht ausgeschlossen auch, dass beide Trainer ihren jeweiligen Arbeitgebern erhalten bleiben.