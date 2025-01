Statt Magath: Herrlich übernimmt in Unterhaching

Heiko Herrlich wird neuer Trainer der SpVgg Unterhaching. Das gibt der Drittligist bekannt. „Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, mit Heiko einen Cheftrainer zu finden, der vollumfänglich unserem Anforderungsprofil entspricht. Seine langjährige Trainererfahrung, aber auch sein großartiger Charakter, werden sicherlich ein wichtiges Faustpfand in den nächsten Monaten sein. Er kennt den Verein bestens und vor allem auch unseren Hachinger Weg, den wir damals mit ihm in seiner ersten Amtszeit ins Leben gerufen haben“, lässt sich Haching-Präsident Manfred Schwabl zitieren. Herrlich erhält einen längerfristigen Vertrag.

Herrlich hatte den ehemaligen Bundesligisten bereits in der Saison 2011/12 trainiert. Damals führte der 53-Jährige den Münchner Vorortklub auf Rang 15 der dritten Liga. Aktuell ist der Klub Tabellenletzter und muss um den Klassenerhalt bangen. „Ich freue mich sehr darauf, wieder ein Teil der Haching-Familie zu sein. Meine Erinnerungen an die zurückliegende Zeit bei der Spielvereinigung sind nur positiv, insbesondere, was die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt in Unterhaching angeht. Jetzt gilt es sämtliche Kräfte zu bündeln und alles dafür zu tun, die 3. Liga zu halten“, so Herrlich. In den vergangenen Wochen wurde auch Felix Magath als neuer Haching-Trainer gehandelt. Dieser sagte nach Sondierungsgesprächen jedoch ab.