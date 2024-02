Wolfsburg-Krise: Kovac macht sich keine Sorgen

Nico Kovac sieht seinen Job beim VfL Wolfsburg nicht in Gefahr. Auf Nachfrage von ‚DAZN‘ sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:2): „Das ist ein ganz klares Medienthema. Ich belaste mich damit nicht, lese nichts. Ich will mich ja nicht mit irgendwelchen Geschichten vergiften.“

Auf Platz 13 liegen die Wölfe nach 23 Spieltagen. Die Abstände im Tabellenmittelfeld sind gering, immerhin acht Zähler befindet man sich vor dem 1. FC Köln, der den Relegationsplatz belegt. „Es ist eine trügerische Geschichte. Wir sehen zwar die Eintracht vor uns, müssen aber auch in den Rückspiegel schauen“, so Kovac im Anschluss an das Spiel. Es gebe „genug Mannschaften, die sich in dem Bereich aufhalten.“