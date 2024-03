DFB-Zukunft: Der Plan bei Pavlovic

Aleksandar Pavlovic kann sowohl für die deutsche als auch für die serbische Nationalmannschaft auflaufen. Der gebürtige Münchner hat serbische Eltern – und der dortige Verband wirbt hartnäckig um den 19-jährigen Mittelfeldspieler vom FC Bayern.

Doch Pavlovic ließ zuletzt keinen Zweifel daran, dass er lieber für den DFB auflaufen will. Am liebsten sogar schon in diesem Sommer. „Die Heim-EM wäre schon ein Traum von mir“, sagte der Sechser gegenüber ‚t-online.de‘.

Da sich Pavlovic mittlerweile einen Stammplatz beim FC Bayern gesichert hat, ist er zwangsläufig ein Thema für Julian Nagelsmann. Bei den nächsten Spielen im März, so berichtet es ‚Sky‘, plant der Bundestrainer aber noch nicht mit Pavlovic.

Erstmal zur U21

Der 1,88 Meter große Stratege soll dafür erstmals für die U21 des DFB nominiert werden. Pavlovic sei darüber sehr glücklich und habe sich vorgenommen, sich mit guten Spielen im U-Bereich für den Bundestrainer zu empfehlen. Dabei helfen auch Topleistungen wie gestern beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Lazio Rom (FT-Note: 1).