Inter schnappt sich Dumfries & Dzeko

Inter Mailand hat am gestrigen Samstagabend einen Ersatz für den zu Paris St. Germain abgewanderten Achraf Hakimi (22) verpflichtet: Denzel Dumfries wechselt von der PSV Eindhoven in die Modestadt. Der 25-Jährige bindet sich bis 2025 an die Nerazzurri und kostet dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 14 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dumfries machte zuletzt bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam, als der Rechtsverteidiger mit seinem starken Offensivdrang bestach und zwei Tore sowie eine Vorlage in vier Spielen für die Niederlande beisteuern konnte. Bei Inter soll der Rechtsfuß nun da weitermachen, wo Hakimi nach der vergangenen Saison aufhörte.

Im Werben um den 1,88 Meter großen Niederländer waren die Mailänder nicht allein. Auch der FC Everton und den FC Bayern hatten Dumfries auf dem Zettel. Zumindest der deutsche Rekordmeister nahm jedoch aus finanziellen Gründen Abstand von einem Deal. Und das, obwohl Julian Nagelsmann Berichten zufolge ein großer Fan des sprintstarken Schienenspielers ist.

Ebenfalls neu bei Inter ist Edin Dzeko (35). Der ehemalige Wolfsburger erhält einen Vertrag bis 2023 und soll Romelu Lukaku ersetzen. Dem Vernehmen nach erhält der bosnische Angreifer ein Jahresgehalt von 5,5 Millionen Euro plus Boni.