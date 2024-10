Vertrag läuft aus: Van Dijk bestätigt Gespräche

Virgil van Dijk befindet sich mit dem FC Liverpool im Austausch über eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags. Das hat der 33-jährige Innenverteidiger selbst bestätigt (zitiert via ‚The Athletic‘): „Ich kann nur sagen, dass Gespräche begonnen haben und wir sehen werden. Es laufen Gespräche mit den richtigen Leuten und wenn es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen oder was auch immer, denke ich, dass Sie (die Medien, Anm. d. Red.) es auch wissen werden.“

Im Anschluss lässt der Niederländer den üblichen Satz folgen: „Aber jetzt gilt mein ganzes Engagement und meine ganze Konzentration Liverpool und dem Erfolg in dieser Saison.“ Grundsätzlich sieht sich van Dijk nach wie vor auf hohem Niveau weiterspielen und hat nach mittlerweile sechs Jahren an der Anfield Road noch nicht genug. „Ich fühle mich körperlich und geistig sehr gut und es macht mir Spaß“, betont van Dijk. Unter Trainer Arne Slot verpasste der Abwehrchef der Reds in der Champions League und Premier League noch keine einzige Minute in dieser Saison.