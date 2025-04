Chelsea droht UEFA-Sperre

Der FC Chelsea muss aufgrund von Verstößen gegen UEFA-Finanz-Regularien harte Konsequenzen befürchten. Wie die ‚Times‘ berichtet, droht im schlimmsten Fall ein Ausschuss aus den europäischen Wettbewerben für eine Saison. Der europäische Dachverband erkennt die kürzlich von den Blues vorgenommenen Finanztricks in der Bilanz des Klubs nicht an, wie die Tageszeitung erklärt. Chelsea hatte die eigene Frauenmannschaft und zwei Hotels jeweils an Schwesterunternehmen des Klubs verkauft und dabei 235 respektive 90 Millionen Euro eingenommen.

Mithilfe dieser Finanztransaktionen hätte der Premier League-Klub die Financial Fairplay-Regeln der UEFA erfüllt, die es den Vereinen erlaubt, über einen Zeitraum von drei Jahren maximal 200 Millionen Euro Verlust zu machen. Ohne die Einnahmen aus den Verkäufen, die nach Ansicht des Verbands wieder aus der Bilanz entfernt werden müssen, steht der Klub jedoch bei einem Minus von 421 Millionen im zugrundeliegenden Zeitraum. Laut der ‚Times‘ verhandelt Chelsea mit der UEFA bereits über eine Einigung, bietet an, eine Geldstrafe zu zahlen und einen Ausgabenplan für die kommenden drei Jahre zu erstellen. Dieser sähe sehr harte Strafen im Falle eines erneuten Verstoßes vor, wie zum Beispiel dem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben.