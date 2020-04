Erzwingt der Brexit Bales Real-Abgang?

Der Brexit verkompliziert die Situation von Gareth Bale bei Real Madrid weiter. Sollte sich die EU mit Großbritannien nicht auf einen Sonderstatus britischer Staatsangehöriger einigen können, wäre der 30-jährige Waliser 2021 EU-Ausländer und bei Real nach aktuellem Stand nicht mehr spielberechtigt. Dieses Szenario beleuchtet die ‚Mundo Deportivo‘.

Maximal drei Nicht-EU-Bürger darf Real in seinen Reihen haben. Derzeit füllen die Brasilianer Éder Militao (22), Vinícius Júnior (19) und Rodrygo (19) dieses Kontingent aus. Zur kommenden Saison könnte dann noch der Japaner Takefusa Kubo (18) hinzukommen, der derzeit noch an RCD Mallorca ausgeliehen ist. Und in Reals B-Mannschaft kickt mit Reinier (18) noch ein weiterer Brasilianer, der auf kurz oder lang bei den Profis landen soll. Profitieren könnte etwa der FC Everton, der zuletzt mit Bale in Verbindung gebracht wurde.