Liverpool im Rennen um Duran

Der FC Liverpool zeigt Interesse an Jhon Duran. Wie die englische ‚Sun‘ berichtet, haben die Reds ein erstes Angebot in Höhe von rund elf Millionen Euro plus Boni hinterlegt. Doch auch der FC Chelsea sowie Klubs aus Spanien sowie Deutschland haben den 18-jährigen Angreifer auf dem Zettel.

Duran spielt seit Jahresbeginn für Chicago Fire in der MLS. Der Kolumbianer kommt in 26 Ligapartien auf acht Tore und fünf Assists. Das Nachwuchstalent ist Mittelstürmer und besticht sowohl durch sein Tempo als auch seinen starken Abschluss. Zudem gab der Linksfuß vergangene Woche sein Nationalmannschaftsdebüt, als er für 45 Minuten gegen Guatemala auf dem Platz stand.