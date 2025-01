Einigung: Köln findet Urbig-Ersatz

Der 1. FC Köln hat offenbar schnell einen Ersatz für den zum FC Bayern abgewanderten Jonas Urbig (21) gefunden. Wie das Schweizer ‚Corner Magazine‘ berichtet, handelt es sich dabei um Anthony Racioppi von Hull City. Demnach sind sich alle Parteien bereits über eine Leihe mit Kaufoption einig, der Medizincheck soll schon am Donnerstag erfolgen.

Der 26-jährige Schweizer war erst im vergangenen Sommer für eine Million Euro vom BSC Young Boys zum englischen Zweitligisten gewechselt, ist dort aber nur die Nummer zwei. In Köln soll er in Konkurrenz zu Marvin Schwäbe (29) um den Posten zwischen den Pfosten treten. Ein Vorgriff für den Sommer? Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist die Ausstiegsklausel bei Schwäbe, der noch bis 2027 an den FC gebunden ist, auch im kommenden Transferfenster gültig. Er könnte Köln dann für vier Millionen verlassen.