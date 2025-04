Neue Rolle beim FC: Höger beendet Karriere

Marco Höger hängt die Fußballschuhe im Sommer an den Nagel. Der 35-Jährige, der derzeit noch die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln als Kapitän anführt, bleibt den Domstädtern aber in neuer Rolle erhalten. Höger soll im Anschluss an die Saison als Scout im Leistungsbereich der FC-Akademie einsteigen. Für die FC-Profis war der Mittelfeldspieler insgesamt 106 Mal aufgelaufen.

Höger sagt: „Im Sommer endet ein ganz großes und emotionales Kapitel in meinem Leben. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Der Fußballplatz war immer ein Ort, an dem ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ich liebe den Sport und werde ihn immer lieben. Ich habe alles immer aus purer Leidenschaft gemacht. Ich möchte mich bei all meinen Weggefährten, Klubs und Fans bedanken. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich bin glücklich, dass ich ab Sommer hier beim FC einen neuen Abschnitt in meinem Leben einläuten kann.“