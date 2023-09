Vor BVB-Duell: PSG-Fehlstart lässt Enrique kalt

Der Fehlstart von Paris St. Germain bereitet Luis Enrique keine Sorgen. „Wir sind nicht gut in die Saison gekommen, aber das war bis jetzt immer so, wenn ich neu zu einem Klub gekommen bin. Ich finde, dass das Team sehr lernwillig und ehrgeizig ist, was mir super gefällt“, erklärte der Trainer des Tabellenfünften der Ligue 1 auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Duell mit Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr), „ich weiß, dass es immer schwierig ist, um Geduld zu bitten, aber ich bin mir sicher, dass wir bald guten Fußball und gute Ergebnisse zeigen werden.“

PSG gewann nur zwei der ersten fünf Ligaspiele in der aktuellen Saison, zuletzt setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen den OGC Nizza. „Es gibt immer Details, die man besser machen kann. Das Nizza-Spiel hat aber nichts mit dem Dortmund-Spiel zu tun“, fuhr Enrique fort, „die Einstellung der Mannschaft ist eine zehn von zehn, auch wenn die Resultate noch nicht da sind.“ Der 53-jährige Spanier übernahm im Sommer bei den Parisern.