Höler will in Freiburg bleiben

Lucas Höler (27) will auch in der kommenden Saison für den SC Freiburg auflaufen. „Stand jetzt habe ich nichts anderes gehört“, erklärt der Stürmer gegenüber dem ‚kicker‘ und stellt klar: „Ich habe einen gültigen Vertrag, fühle mich sehr wohl und wüsste nicht, was dazwischenkommen könnte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Höler hofft, dass auch Nils Petersen, dessen Vertrag ausläuft, dem Sport-Club erhalten bleibt: „Ich muss ihm nichts mehr schmackhaft machen, er weiß, was er an Freiburg hat. Er hat hier ein Haus gebaut, seine Frau kommt von hier, beide fühlen sich sehr wohl. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn er bleibt, weil wir uns auch privat sehr gut verstehen – und unsere Frauen auch. Ich will ihm aber auch nicht reinreden, er ist 33 und muss für sich ganz genau abwägen, was er macht.“