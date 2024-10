Kane-Verletzung aufgeklärt

Lee Carsley hat Licht ins Dunkel um die Art der Verletzung bei Harry Kane gebracht. Der Interimstrainer der englischen Nationalmannschaft verkündete auf der Pressekonferenz am Mittwochabend, dass sein Kapitän „eine kleine Prellung“ kuriere. Kanes Arbeitgeber FC Bayern sprach zuvor lediglich von „keiner strukturellen Verletzung“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane war beim 3:3 der Münchner bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag nach einem Tritt auf den Knöchel ausgewechselt worden. Der 31-jährige Torjäger reiste dennoch zum Nationalteam – konnte aber bislang noch nicht wieder trainieren. Heute (20:45 Uhr) spielen die Three Lions in der Nations League B gegen Griechenland. Carsley betont, bezüglich Kane „kein Risiko“ eingehen zu wollen. Am Sonntag (18 Uhr) in Finnland ist ein Einsatz des Bundesliga-Torschützenkönigs schon deutlich wahrscheinlicher.