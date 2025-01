Hoffenheim: Baumann lange raus

Die TSG Hoffenheim muss länger auf Oliver Baumann verzichten. Der Torhüter und Kapitän der Kraichgauer erlitt einen Riss der Plantarfaszie und wird vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen, berichtet ‚Bild‘.

Damit wären auch die beiden Viertelfinalspiele in der Nations League für Baumann gefährdet. Am 20. und am 23. März trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Italien. Dort konkurriert der 34-Jährige mit Alexander Nübel (28) um die Rolle des Vertreters von Marc-André ter Stegen (32).