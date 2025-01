Vier Interessenten: Asensio zurück nach Spanien?

Marco Asensio (28) von Paris St. Germain weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat. Einem Bericht von ‚SuperDeporte‘ zufolge beschäftigen sich gleich vier La Liga-Klubs mit dem spanischen Offensivakteur. Konkret werden der FC Villarreal, Real Sociedad, Betis Sevilla sowie der RCD Mallorca als Interessenten genannt.

Asensio gehört am Eiffelturm zu den Verkaufskandidaten – Chefcoach Luis Enrique baut so gut wie gar nicht mehr auf den 38-fachen Nationalspieler. Vertraglich ist der Linksfuß bis 2026 an PSG gebunden. Derweil soll auch Juventuts Turin ein Auge auf Asensio geworfen haben, zudem führen lose Spuren nach England.