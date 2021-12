Bürki in Aserbaidschan angeboten

Der nächste Karriereschritt könnte Roman Bürki nach Aserbaidschan führen. Wie ‚sportinfo.az‘ berichtet, wurde der Torhüter von Borussia Dortmund bei Qarabag Agdam angeboten. Der Verein hat auf der Position zwischen den Pfosten dringenden Handlungsbedarf, da seine beiden Torhüter Emil Balayev (27) und Shahrudin Mahammadaliyev (27) derzeit verletzt sind.

In der heimischen Liga ist Qarabag unangefochtener Tabellenführer und tritt im Februar in der K.o.-Runde der Europe Conference League gegen Olympique Marseille an. Bürki steht noch bis 2023 in Dortmund unter Vertrag. Allerdings ist der 31-Jährige bei den Schwarz-Gelben nur noch Keeper Nummer drei hinter Gregor Kobel (24) sowie Marwin Hitz (34) und hat daher keine Zukunft beim BVB.