Atleti: Maxi Gómez auf dem Radar

Auf der Suche nach einer Verstärkung im Angriff lässt Atlético Madrid derzeit die Blicke schweifen. Nach Informationen der ‚as‘ hat Diego Simeone dabei ein Auge auf Maxi Gómez vom FC Valencia geworfen. Der Uruguayer passt dem Bericht zufolge perfekt in das System von Cholo und wäre eine tolle Ergänzung zu Landsmann Luis Suárez.

Gómez ist allerdings noch bis 2024 an Valencia gebunden. Dementsprechend müssten die Rojiblancos bei einer Verpflichtung tief in die Tasche greifen. Ein weiterer Haken ist, dass derzeit mit Lodi, Felipe und Kieran Trippier bereits alle drei erlaubten Kaderplätze für Nicht-EU-Ausländer besetzt sind. Letzterer steht allerdings seit geraumer Zeit in Verbindung mit Manchester United und könnte Atleti noch verlassen.