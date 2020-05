Bayer 04: Diaby träumt von Topklub

Moussa Diaby will sich bei Bayer Leverkusen weiterentwickeln, um mittelfristig bei einem noch ambitionierteren Verein unterzukommen. Auf die Frage der ‚L'Équipe‘, wo er sich in drei, vier Jahren sieht, antwortet der Franzose: „Bei einem großen Verein. Aber das kommt Schritt für Schritt. Ich will auch alles tun, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Aber ich weiß, dass da noch viel Arbeit wartet.“

Bis 2024 ist der 20-Jährige in Leverkusen gebunden, wo er sich im Laufe der Saison festgespielt hat. Insgeheim träumt Diaby von einer Rückkehr zu Paris St. Germain: „Ich will ein großer Spieler werden. Paris ist mein Jugendverein. Eine Rückkehr als gestandener Spieler ist immer in meinem Hinterkopf.“