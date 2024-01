Abschiedsgerücht: Arteta reagiert überdeutlich

Mikel Arteta hat Gerüchte über einen Abschied vom FC Arsenal zum Saisonende dementiert. „Nein. Das sind totale Fake News“, sagte der Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz, „ich weiß nicht, wo das herkommt. Es ist völlig unwahr. Ich bin wirklich verärgert darüber.“

Die ‚Sport‘ hatte am gestrigen Sonntagabend berichtet, dass Arteta seinem Umfeld Abschiedspläne zum Saisonende mitgeteilt habe. Das katalanische Blatt brachte den Basken dann auch gleich mit dem ab dann vakanten Job beim FC Barcelona in Verbindung. An Arsenal ist Arteta noch bis 2025 gebunden, schon seit mehr als vier Jahren ist er im Amt.