Hertha: Bundesliga-Interesse an Zeefuik

Die Zukunft von Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik könnte in Deutschland liegen. Nach Informationen des ‚kicker‘ zeigen ein Bundesligist sowie mehrere Zweitligisten Interesse an dem Niederländer, dessen Vertrag bei Hertha BSC im Sommer ausläuft und voraussichtlich nicht verlängert wird. Auch in Englands zweiter Liga bestehe ein Markt für den 26-Jährigen.

Zeefuik war im Sommer 2020 vom FC Groningen zur Alten Dame gewechselt, als beim damaligen Bundesligisten noch deutlich höher dotierte Verträge vergeben wurden. Die Zeiten der Geldverbrennung sind längst vorbei, Hertha musste hart um seine Zweitliga-Lizenz kämpfen. In dieser Spielzeit ist Zeefuik unter Pál Dárdai Teilzeitkraft. Elf Ligaspiele von Beginn an stehen auf dem Konto des dynamischen Abwehrspielers.