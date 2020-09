Rashica-Berater Lala macht Werder Druck

Für Milot Rashica (24) und sein Lager steht fest, dass es Zeit ist für einen Abschied von Werder Bremen. „Er ist ein Spieler, der eine neue Herausforderung braucht. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen“, wird sein Berater Altin Lala im ‚Sportbuzzer-Talk‘ deutlich.

Ginge es nach Rashica, würde er wohl längst nicht mehr in grün und weiß auflaufen. Das Problem: Werder stellt sich quer, fordert mindestens 20 Millionen Euro. Auch der hartnäckigste Interessent RB Leipzig will das nicht zahlen, kommt selbst mit Boni nicht an die Bremer Forderung heran.