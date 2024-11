Doekhi träumt von WM-Teilnahme

Danilho Doekhi hat eine Teilnahme bei der WM 2026 fest im Blick. In einer Medienrunde sagte der Innenverteidiger in Diensten von Union Berlin am heutigen Dienstag: „Ich habe bisher noch nicht mit dem niederländischen Nationaltrainer gesprochen, aber jeder Fußballer will bei einem großen Turnier für seine Nationalmannschaft spielen. Ich hoffe, dass ich das erreichen kann.“

Interessant ist, dass der 26-jährige Defensivmann nicht nur für die Elftal, sondern auch für Suriname spielberechtigt wäre. Nach zwei Spieltagen belegt der afrikanische Vertreter in der Gruppe F der WM-Qualifikation derzeit den ersten Tabellenplatz.