Regensburg vermeldet ersten Neuzugang

Nico Ochojski wechselt vom SC Verl zum SSV Jahn Regensburg. Wie der Verein bekanntgibt, erhält der 25-jährige Rechtsverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2026. „Nico ist ein dynamischer Außenverteidiger, der durch seine technischen Fähigkeiten auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend zur Jahn Spielphilosophie und auch als Charakter ist er ein Gewinn für unsere Mannschaft“, lässt sich Jahn-Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ochojski absolvierte in der abgelaufenen Saison für Verl 36 Spiele in der 3. Liga. Dabei erzielte der Außenverteidiger zwei Treffer und bereitete drei weitere vor. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wechselt er ablösefrei nach Bayern. Beim frischgebackenen Aufsteiger Regensburg möchte sich der flankenstarke Defensivspieler nun in der zweiten Liga beweisen. „Es fühlt sich unheimlich gut an, hier in Regensburg den Vertrag unterschrieben zu haben. Die Vereinsverantwortlichen sind früh auf mich zugekommen und wir hatten aufrichtige und konstruktive Gespräche, die mich vom Weg des SSV Jahn überzeugt haben“, so Ochojski.