13-Millionen-Problem: Kabak ab Sommer wieder auf Schalke?

Im vergangenen Sommer versuchte Schalke 04 händeringend, Ozan Kabak zu verkaufen. Doch bis kurz vor Transferschluss kam kein Deal zustande. Und so musste eine Notlösung herhalten: Eine Leihe zu Norwich City samt 13 Millionen Euro schwere Kaufpflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem: Die Kaufpflicht greift nur, wenn Norwich nicht aus der Premier League absteigt. Doch genau danach sieht es aktuell aus. Die Canaries sind Tabellenletzter in England, der Rückstand auf das rettenden Ufer beträgt fünf Punkte.

Gut möglich also, dass Kabak (Vertrag bis 2024) im Sommer wieder in Gelsenkirchen auf der Matte steht. Das ist doppelt problematisch, denn: Das Gehalt des 21-jährigen Innenverteidigers passt nicht ins Gefüge eines Zweitlisten.

Abstiegsexperte mit fallendem Marktwert

Und: Kabaks Marktwert sinkt immer weiter, denn er spielt in Norwich kaum. Sein bislang letzter Ligaeinsatz datiert auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Seither plagten ihn kleinere Verletzungen. Doch auch wenn er fit war, saß der Türke nur auf der Bank.

Übrigens: Mit Norwich droht Kabak schon der dritte Abstieg seiner jungen Karriere. Mit dem VfB Stuttgart stieg er 2019 aus der Bundesliga ab und wechselte anschließend zu S04. Dort war er in der Hinrunde, vor seiner Leihe zum FC Liverpool, Teil der Mannschaft, die am Saisonende den Weg in die zweite Liga antreten musste.