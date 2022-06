Sittard schnappt sich Yilmaz

Burak Yilmaz setzt seine Karriere in der Eredivisie fort. Wie Fortuna Sittard mitteilt, kommt der bullige Torjäger zur bevorstehenden Saison in die niederländische Provinz Limburg. Sein Vertrag beim OSC Lille läuft in wenigen Tagen aus. Zunächst unterzeichnet der 36-Jährige einen Zweijahresvertrag als Spieler.

Im Anschluss erhält Yilmaz einen Vertrag über drei Jahre als Trainer im Verein. Der erfahrene Stürmer freut sich auf seinen neuen Klub: „Mir war das Gesamtbild extrem wichtig, das kann und will man mir in Sittard bieten. Aber zunächst geht es um meine Zeit als Spieler im Verein. Der Verein ist ambitioniert und ich möchte meine Erfahrung in den kommenden Saisons einbringen.“