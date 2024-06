Auch Chelsea klopft Beier ab

Maximilian Beier steht offenbar auch beim FC Chelsea auf der Liste. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Londoner konkrete Erkundigungen über Wechsel-Optionen in diesem Sommer eingeholt. Beier kann bis Monatsende für festgeschriebene 30 Millionen Euro wechseln. Aktuell weilt der 21-jährige Angreifer bei der deutschen Nationalmannschaft.

16 Tore und drei Vorlagen steuerte Beier in der abgelaufenen Saison für die TSG Hoffenheim bei und schuf sich somit einen großen Markt. Aus der Bundesliga sind Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund scharf auf Beier, während aus dem Ausland mindestens schon Manchester United und Atlético Madrid angeklopft haben. Nun kann auch Chelsea zum Interessentenkreis gezählt werden. Aber: Laut ‚Sky‘ will Beier nicht auf Teufel komm raus in diesem Sommer wechseln, sondern nur, wenn ein Schritt für ihn zu 100 Prozent passt.