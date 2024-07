Llorente zurück nach Spanien

Diego Llorente steht vor einer Rückkehr in seine spanische Heimat. ‚Relevo‘ berichtet, dass Betis Sevilla sich mit dem englischen Zweitligisten Leeds United auf eine Ablöse von drei Millionen Euro geeinigt hat. In Andalusien werde Llorente einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Leeds hatte Llorente vor vier Jahren für 20 Millionen Euro von Real Sociedad verpflichtet. Die vergangenen eineinhalb Jahre war der 30-jährige Innenverteidiger an die AS Rom verliehen. In Spanien stand Llorente einst auch beim FC Málaga, Real Madrid und Rayo Vallecano unter Vertrag.