Messi begründet Wechsel | PSG wehrt sich gegen FFP-Vorwürfe

Das Kapitel FC Barcelona ist nach 21 Jahren beendet, seit gestern Abend ist Lionel Messi offiziell Spieler von Paris St. Germain. Im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz äußerte sich der sechsfache Weltfußballer zu seinem Transfer in die Ligue 1.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mein Abschied von Barcelona“, leitete Messi ein, sei sehr „schwer, weil es so viele Jahre gewesen sind – es ist schwer, sich nach so langer Zeit zu verändern.“ Die vergangenen Wochen seien „einerseits hart, andererseits aber auch erfreulich“ gewesen und man dürfe „nicht vergessen, was ich durchmachen musste. Ich habe eine Woche mit vielen Gefühlen verbracht, wir haben versucht, sie so gut wie möglich zu verarbeiten.“

Nichtsdestotrotz sei der 34-Jährige nun „sehr froh, hier zu sein“. Messi kündigte an: „Ich bin hungrig. Ich will weiter gewinnen, deshalb bin ich in diesen Verein gekommen, der sehr ehrgeizig ist. Mit diesem Team und diesem Stab können wir alles gewinnen, das will ich, deshalb bin ich hier, und ich hoffe, dass wir es schaffen.“

Viele Freunde bei PSG

Seine Entscheidung für PSG begünstigte auch das vorhandene Personal, wie Messi verriet: „Natürlich war die Umkleidekabine mit Neymar, Di María und Paredes einer der Gründe, ich hatte ein paar Mal Kontakt, das spielte bei meiner Wahl eine Rolle.“ Trainer Mauricio Pochettino kenne er „schon lange, und die Tatsache, dass er Argentinier ist, schafft sicher eine Verbindung.“

Wann La Pulga in den Spielbetrieb eingreifen wird – die Saison in Frankreich begann am vergangenen Samstag – ließ er offen: „Ich weiß nicht, wann ich spielen werde, ich hatte gerade einen Monat Urlaub. […] Wenn ich bereit bin, werde ich anfangen zu spielen. Ich hoffe, dass es so bald wie möglich sein wird, aber ich kann kein genaues Datum nennen. Das hängt ganz davon ab, wie ich mich fühle.“

„Historischer Tag“

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi sprach von einem „historischen Tag für den Verein und die Fußballwelt.“ Jeder kenne „Leo, der einzige Spieler, der sechs Ballon d’Or gewonnen hat. […] Messi hat viele Trophäen gewonnen und wird uns noch mehr bringen, wir haben eine fantastische Mannschaft und einen fantastischen Trainer.“

Al-Khelaïfi wehrte sich unterdessen gegen Vorwürfe, PSG missachte die Regeln des Financial Fairplay: „Wir haben uns vom ersten Tag an alle Regeln des Financial Fairplay gehalten. Wir haben das mit unseren Finanz- und Rechtsberatern besprochen, bevor wir etwas unternommen haben, um zu sehen, ob wir ihn unter Vertrag nehmen können. […] Der Verein wird dank Lionel Messi in jeder Hinsicht wachsen. Sie werden von den Zahlen schockiert sein.“

Die Mannschaft von Coach Pochettino verstärkte PSG in diesem Sommer äußerst prominent: Neben Messi unterschrieben Europameister Gianluigi Donnarumma (22), Sergio Ramos (35), Achraf Hakimi (22) und Georginio Wijnaldum (30) – Kylian Mbappé (22) soll zudem keine Freigabe erhalten. Die Pariser Pläne könnten für die neue Saison könnten ambitionierter kaum sein.