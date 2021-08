Messi ist da – was macht Mbappé?

Paris St. Germain hat mit der Verpflichtung von Lionel Messi Geschichte geschrieben. Die Social-Media-Kanäle des französischen Topklubs explodieren und die Fans können es kaum erwarten, das neue Sturm-Trio aus La Pulga, Neymar und Kylian Mbappé zaubern zu sehen. Dabei ist die Frage, ob Mbappé dem Prinzenpark überhaupt erhalten bleibt, noch immer nicht abschließend geklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die spanische Presse die Chancen von Real Madrid steigen sieht, da PSG wegen Messis Gehalt Probleme mit dem Financial Fairplay bekommen könnte, sieht man die Lage in Paris recht entspannt. Der ‚L'Équipe‘ zufolge hat sich am PSG-Plan, Mbappé zu halten, nichts verändert. Zudem liege weiterhin kein konkretes Angebot für den 22-Jährigen vor.

Mbappé schweigt

Und was möchte Mbappé? Will der pfeilschnelle Angreifer eher vor Messis riesigem Schatten flüchten oder bewegt ihn die Ankunft eines der besten Fußballer aller Zeiten doch noch zu einer Vertragsverlängerung?

Bislang lässt der Stürmer diese Frage offen. Eine Botschaft an Messi oder eine Begrüßung des Neuzugangs, wie es Neymar, Ángel Di María und sogar Mauro Icardi via Social Media gemacht haben, steht von Mbappé noch aus. Und so prangt auch nach Messis Ankunft in Paris ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des französischen Weltmeisters.

UPDATE (11:27 Uhr): Präsident Nasser Al-Khelaïfi hat bei der heutigen Präsentation von Messi auch über Mbappé gesprochen und untermauert, dass man für die neue Saison mit dem Angreifer plant: „Jeder kennt die Zukunft von Kylian. Er ist Pariser und Spieler von PSG. Er ist sehr ehrgeizig. Er hat gesagt, er will eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wettbewerbefähiger als hier geht nicht.“