Hannover: Behrens zu teuer

Kevin Behrens darf den VfL Wolfsburg im Winter verlassen, ist jedoch für viele Klubs nicht bezahlbar. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Hannover 96 den Stürmer gerne verpflichten würde, der 33-Jährige, der zwei Millionen Euro im Jahr verdient, aber zu teuer ist. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Tür für eine feste Verpflichtung noch keinen Spalt aufgegangen“, so Sportchef Marcus Mann, der sich bereits mit dem Berater des Angreifers getroffen hat.

In einem halben Jahr läuft der Vertrag des Wolfsburgers, der in den Planungen von Ralph Hasenhüttl keine Rolle mehr spielt, aus, deshalb kommt ein Leihgeschäft nicht in Frage. Da Behrens auf einen Vertrag bis 2027 pochen soll, scheint aktuell aus finanzieller Sicht auch eine feste Verpflichtung ausgeschlossen. Deshalb habe Hannover vorerst Abstand von einem möglichen Transfer genommen. Mann hat dem Bericht zufolge allerdings weiterhin eine Resthoffnung, Behrens als Neuzugang beim Zweitligisten vorstellen zu können.