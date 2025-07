Zieler-Nachfolger: Hannover holt Noll

Nahuel Noll bleibt für die kommende Spielzeit in der zweiten Liga. Wie Hannover 96 offiziell mitteilt, kommt der 22-Jährige auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim, bei der er im Zuge des Transfers einen neuen Vertrag unterschreibt. In der vergangenen Saison hütete Noll das Tor der SpVgg Greuther Fürth. Bei den Niedersachsen beerbt der deutsche U21-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler (36), der zum 1. FC Köln wechselte.

Geschäftsführer Sport Marcus Mann schwärmt vom Neuzugang: „Ich kenne Nahuel bereits aus meiner Zeit in Hoffenheim, als er in der U19 gespielt hat. Schon damals war er sowohl sportlich als auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung extrem weit. Seinen Weg ist er auch seither sehr konsequent gegangen. Inzwischen hat er trotz seines jungen Alters schon dreieinhalb Jahre im Herrenbereich als Stammspieler absolviert, zuletzt die Zweitligasaison mit Fürth. Er bringt alle Fähigkeiten mit, die auf seiner Position erforderlich sind, und hat mittlerweile auch die notwendige Reife. Dass er bei mehreren Klubs auf dem Zettel stand, ist ja kein Geheimnis.“