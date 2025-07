Köln verkündet Zieler-Rückkehr

https://fc.de/aktuelles/news/ron-robert-zieler-kehrt-nach-koeln-zurueck

Ron-Robert Zieler kehrt nach Köln zurück | 1. FC Köln

„Da, wo mer zesamme groß jeworde sin, da ziehen mer alle irgendwann wieder hin“, singen AnnenMayKantereit in Tommi und die FC-Profis regelmäßig nach Siegen in der Kabine. Wohl kaum eine treffendere Zeile lässt sich für die Rückkehr von Weltmeister Ron-Robert Zieler ans Geißbockheim finden – der Torhüter unterschrieb am Montagabend einen Zweijahresvertrag beim 1. FC Köln. „Ich freue mich sehr, dass wir Ron für den FC gewinnen konnten. Die Gespräche mit ihm waren von Beginn an sehr offen und positiv. Für