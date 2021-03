Aberdeen holt Celtic-Legende Brown

Celtic Glasgows Vereinsikone Scott Brown verlässt den Klub am Ende der Saison. Der 35-jährige Mittelfeldspieler hat einen Vorvertrag mit dem FC Aberdeen unterzeichnet, wie der Klub offiziell mitteilt. „Die Möglichkeit, einen Spieler von Scotts Kaliber zu holen, einen Führungsspieler, der mehr europäische Einsätze für Celtic hat als jeder andere Spieler, ist ein großer Coup für mich und für Aberdeen“, freut sich Aberdeen-Coach Stephen Glass.

Mit insgesamt 23 Titelgewinnen, darunter allein zehn Meisterschaften, ist Brown einer der hochdekoriertesten Akteure im schottischen Fußball. Seit 2007 schnürt der 55-fache schottische Nationalspieler bereits die Schuhe für die Bhoys und absolvierte bislang 604 Pflichtspiele für Celtic. Bei Aberdeen soll der Routinier die Rolle als Spielertrainer einnehmen und Glass assistieren. Eine Ablöse wird für den Mittelfeldmotor nicht fällig, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

