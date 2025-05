Rangers arbeiten an Gerrard-Rückkehr

Steven Gerrard könnte erneut bei den Glasgow Rangers anheuern. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben bereits Gespräche zwischen dem schottischen Traditionsklub und dem Ex-Trainer stattgefunden. Daneben sollen auch schon Gespräche mit Davide Ancelotti geführt worden sein.

Der Sohn von Brasilien-Coach Carlo Ancelotti soll seinem Vater aber aller Voraussicht nach an den Zuckerhut folgen und ihm bei der WM 2026 in Nordamerika assistieren. Gerrard hatte von 2018 bis 2021 im Ibrox Stadium an der Seitenlinie gestanden. Es folgten Stationen bei Aston Villa und zuletzt Al Ettifaq, wo der 44-Jährige Ende Januar entlassen wurde.