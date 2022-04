„Reds torpedieren gelbes U-Boot“ | Inter hat Schmerzen

Das U-Boot sinkt

In England und Spanien blicken die Zeitungen heute natürlich auf das Hinspiel im Champions League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal. Die Reds verschafften sich mit einem 2:0-Sieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Spanien. „Die Reds torpedieren das Gelbe U-Boot und stehen mit einem Bein im Finale“, resümiert der ‚Daily Mirror‘. „Wir haben sie am Haken“, freut sich die ‚Daily Mail‘. In Spanien glaubt man weiter an ein Wunder. „Das U-Boot hat noch Hoffnung“, so die Schlagzeile in der ‚Mundo Deportivo‘. In der 53. und 55. Minute schoss Liverpool den Vorsprung heraus, „zwei schicksalhafte Minuten“ für die ‚Marca‘. In einer Woche braucht Villarreal laut der ‚as‘ nun „ein Kunststück im Estadio de la Cerámica“, um doch noch ins Endspiel einzuziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inter strauchelt

Einen herben Rückschlag im Kampf um den Scudetto musste Inter Mailand gestern hinnehmen. Mit 1:2 unterlagen die Nerazzurri beim FC Bologna und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze. „Es tut furchtbar weh“, fühlt der ‚Corriere dello Sport‘ mit. Vier Spiele vor Schluss sieht die ‚Gazzetta dello Sport‘ nun den AC Mailand mit einer Hand am Meistertitel: „Inter schickt den Scudetto zum Teufel“. Bei nur zwei Zählern Rückstand ein etwas verfrühter Abgesang.

Barça träumt

Während die Konkurrenz um Titel kämpft, geht der Blick beim FC Barcelona nach einer verkorksten Saison in Richtung Zukunft. Die Kaderpläne der Blaugrana stehen im Fokus der katalanischen Presse. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt mit dem „Dembélé-Treffen“. Hintergrund: Berater Moussa Sissoko ist derzeit in Barcelona, um neuerliche Gespräche über eine Vertragsverlängerung seines Klienten zu führen. Die ‚Sport‘ widmet ihr Cover zwei Spielern vom FC Bayern: „Barça träumt von Lucas Hernández“ und „Lewandowski bittet um Freigabe“, so die Schlagzeilen.