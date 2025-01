Verrückt: Barça drängt auf Rashford-Transfer

Marcus Rashford sucht nach einem Ausweg. Unter Ruben Amorim kommt der englische Mittelstürmer so gut wie gar nicht zum Zug. In der Folge sieht es danach aus, dass er Manchester United erstmals nach fast 20 Jahren in diesem Winter den Rücken kehren wird.

Einige potenzielle Abnehmer wurden in den vergangenen Wochen mit Rashford in Verbindung gebracht, darunter Juventus Turin, der AC Mailand, Borussia Dortmund und auch der FC Bayern. Das Problem: Der 27-Jährige ist noch bis 2028 an die Red Devils gebunden, zudem gehört er auf der Insel zu den Top-Verdienern – ein Gesamtpaket, das nur für sehr wenige Vereine zu stemmen ist.

Und jetzt soll sich ausgerechnet der FC Barcelona in den Poker eingeschaltet haben. Die spanische ‚Sport‘ berichtet sogar, dass mit Hochdruck an einer Verpflichtung gearbeitet wird. Von einem realistischen Szenario ist die Rede, angedacht sei eine Leihe bis zum Sommer. Ferner wird angenommen, dass Barça zeitnah mit einer „lukrativen Offerte“ an den Angreifer herantritt.

Dabei sorgten die Blaugrana jüngst für negative Schlagzeilen, da sie Dani Olmo und Pau Víctor aufgrund finanzieller Probleme nicht für den Spielbetrieb registrieren konnten. Sportdirektor Deco soll jetzt für weitere Einkünfte sorgen, um eine Zusammenarbeit mit Rashford zu bewerkstelligen.