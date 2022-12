Transfer-Doppelschlag: Chelsea knackt 300-Millionen-Marke

Bei Endrick ging der FC Chelsea noch leer aus, das brasilianische Offensiv-Juwel von Palmeiras entschied sich schlussendlich für Real Madrid. Bei zwei anderen Talenten stechen die Blues nun aber offenbar die versammelte Konkurrenz aus.

Chelsea schnappt sich Fofana

Verstärkung für den Sturm kommt aus Norwegen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Chelsea im Transferpoker um David Datro Fofana durchgesetzt. Der Ivorer soll bereits an seinem heutigen 20. Geburtstag in London den Medizincheck absolvieren. Mit Molde FK habe sich der englische Topklub auf eine Ablöse von zwölf Millionen Euro verständigt.

Fofana blickt auf die Erfahrung von 65 Profipartien zurück und kam für Molde unter anderem in der Europa League zum Einsatz. Insgesamt 34 Torbeteiligungen können sich sehen lassen. Der zweifache Nationalspieler könnte direkt bei den Profis durchstarten.

Santos wählt Chelsea

Ein Perspektivspieler soll derweil aus Brasilien in die englische Hauptstadt wechseln. Wie der renommierte brasilianische Fußball-Kommentator Lucas Pedrosa berichtet, zieht es Andrey Santos an die Stamford Bridge. Demzufolge erteilte der zentrale Mittelfeldspieler den Angeboten von Newcastle United und Manchester City sowie dem Interesse des FC Barcelona eine Absage.

Die Londoner hatten die Verpflichtung des Talents vom brasilianischen Zweitligisten Vasco da Gama schon vor der WM in Katar in die Wege geleitet. Laut Pedrosa wurde der Transfer nun in dieser Woche im Anschluss an das Finale in Doha formalisiert. Dem Vernehmen nach wechseln rund 14 Millionen Euro Ablöse den Besitzer.

Für Santos wird es der erste Vereinswechsel überhaupt. Für erstes internationales Aufsehen hatte der heute 18-Jährige vor rund drei Jahren bei seinem Debüt für die brasilianische U16-Nationalmannschaft gesorgt. Direkt im ersten Spiel gelang ihm gegen Belgien (6:0) ein Doppelpack.

Stammspieler bei Vasco

Vor rund einem Jahr folgte dann das Profidebüt für seinen Ausbildungsklub aus Rio de Janeiro. Seitdem kamen 36 weitere Pflichtspiele und acht Tore hinzu. Im Vasco-Mittelfeld ist der Youngster längst gesetzt und verlängerte erst Anfang September seinen Vertrag bis 2027.