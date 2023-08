Juve: Weniger Kohle für Pogba?

Juventus Turin möchte bei Paul Pogba offenbar leistungsbezogene Gehaltsanpassungen vornehmen. Wie die ‚La Gazzetta dello Sport‘ berichtet, werden die Verantwortlichen in Kürze an den zentralen Mittfeldspieler herantreten, um ihn darüber zu informieren. Derzeit streicht der 30-Jährige jährlich acht Millionen Euro plus zwei Millionen mögliche Boni ein.

Der Zeitung zufolge will man sich in Turin auf einen weiteren Ausfall des verletzungsanfälligen Pogba vorbereiten. Dies soll ermöglicht werden, indem das Festgehalt des Franzosen gesenkt und leistungsbezogene Boni aufgewertet werden. Grundsätzlich plane Juve weiterhin mit dem Nationalspieler (91 Länderspiele), der vertraglich noch bis 2026 an die Alte Dame gebunden ist.