Gerüchte um Ducksch – Vertrag mit Ausstiegsklausel

Nach neun Siegen aus den vergangenen zehn Ligaspielen grüßt Werder Bremen von der Tabellenspitze der zweiten Liga. Maßgeblichen Anteil daran hat Marvin Ducksch, der gemeinsam mit Niclas Füllkrug das torgefährlichste Offensivduo im Unterhaus bildet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Duckschs 15 Treffer und neun Vorlagen aus 25 Ligaspielen sind offenbar bis nach Italien vorgedrungen. Die ‚Tuttosport‘ bringt Atalanta Bergamo als Interessenten an dem 28-jährigen Rechtsfuß ins Spiel. Ducksch sei ein Kandidat, um zukünftig entweder Duván Zapata (30) oder Luis Muriel (30) zu ersetzen. Beide gelten als abwanderungswillig.

Atalanta chancenlos?

Auf Platz sechs liegend spielt Bergamo eine eher durchschnittliche Saison, hat aber nach wie vor gute Aussichten auf die Teilnahme an der Europa League. Ein Pfund, mit dem der Ex-Klub von Nationalspieler Robin Gosens (27) wuchern kann.

Ducksch seinerseits stellte allerdings erst kürzlich klar, unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit bei Werder bleiben zu wollen. „Ich habe große Ziele mit dem Verein. Klappt es in diesem Jahr nicht, dann ist es halt so. Ich habe nicht umsonst für drei Jahre unterschrieben. Hätte ich vor, im Sommer zu gehen, hätte ich für ein Jahr unterschrieben“, sagte der Stürmer. Allzu große Sorgen muss man sich an der Weser also wohl nicht machen.

Allerdings: Duckschs Vertrag beinhaltet nach Informationen der ‚DeichStube‘ eine Ausstiegsklausel über 5,5 Millionen Euro, Interesse soll außerdem Union Berlin bekunden. Mitspracherecht hätten die Bremer also nicht.