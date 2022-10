U21-EM: Die deutschen Gegner

Die Gruppengegner der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2023 stehen fest. Das DFB-Team bekommt es in Gruppe C mit England, Tschechien und Israel zu tun. Ausgetragen wird das Turnier vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien.

Für die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo geht es bei der EM auch um die mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. 2017 und 2021 krönte sich die deutsche U21 zum Europameister.