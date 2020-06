Herrera spricht über United-Abgang

Ander Herreras Wechsel zu Paris St Germain hängt nach seiner Aussage mit dem langen Zögern von Manchester United zusammen. „Ich dachte sie (Manchester United, Anm. d. Red.) machen zwei Jahre vor Ablauf meines Vertrags ein Angebot, wie die meisten anderen Klubs auch. Aber sie warteten, bis nur noch sechs Monate von meinem Vertrag übrig waren. Ich war einfach traurig“, erzählt der Spanier im Gespräch mit ‚The Athletic‘.

An seine fünf Jahre bei den Red Devils denkt Herrera dennoch mit Stolz zurück: „Jedes Mal, wenn ich das United-Trikot trug, war ich so stolz. Jedes Mal, wenn ich Old Trafford betrat, war ich stolz, ein Teil davon zu sein. Ich habe kein persönliches Problem mit dem Klub.“ Im vergangenen Sommer lockte PSG den 30-Jährigen Mittelfeldspieler mit einem Fünfjahresvertrag an die Seine. Unter Thomas Tuchel kommt er bislang auf 18 Pflichtspieleinsätze.