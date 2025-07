Hohe Ablöse: Freiburg gewinnt Rennen um Matanovic

Der SC Freiburg hat seinen sechsten Sommerneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Die Breisgauer verpflichten Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt. Die SGE kassiert für den bulligen Mittelstürmer dem Vernehmen nach rund acht Millionen Euro Ablöse und sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

„Igor besitzt ein total spannendes Profil. Er ist aufmerksam, hat eine gute Körperlichkeit und strahlt Torgefahr aus. Dazu zeigt er eine gute Haltung und Bereitschaft, für das Team zu arbeiten“, sagt Vorstand Jochen Saier, „in der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass wir gemeinsam mit dem Spieler und etwas Geduld die nächsten Entwicklungsschritte einleiten und das zweifelsohne große Potenzial zur Entfaltung bringen können.“

Matanovic selbst sagt: „Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat. Der SC Freiburg wirkt auf mich authentisch, familiär und ambitioniert. Genau so würde ich mich selbst auch beschreiben. Deshalb bin ich überzeugt, dass das sehr gut harmonieren wird. Jetzt geht es endlich los und ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs zu trainieren.“

Nach einer erfolgreichen Leihstation beim Karlsruher SC hatte der 22-Jährige bei der Eintracht in der vergangenen Saison aufgrund der großen Konkurrenz keinen leichten Stand. Der gebürtige Hamburger kam auf 25 Einsätze, durfte allerdings nur sechsmal von Beginn an auflaufen. In 673 Spielminuten gelangen Matanovic zwei Treffer und eine Vorlage. Sein Vertrag bei den Adlern lief noch bis 2029.

Im Werben um den 1,94 Meter großen Rechtsfuß setzte sich Freiburg gegen mehrere Bundesligisten durch. Neben dem SC hatten auch Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg und Werder Bremen Interesse am fünfmaligen kroatischen Nationalspieler bekundet, gehen nun aber leer aus.