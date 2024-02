Medien: Juve arbeitet an 100-Millionen-Doppelschlag

Seit vier Spielen ist Juventus Turin in der Serie A sieglos, Tabellenführer Inter Mailand längst enteilt. Angesichts enttäuschender Vorjahre dürfte der einstige Serienmeister mit Platz zwei grundsätzlich zufrieden sein. Doch die aktuelle Formdelle zeigt, dass die Alte Dame noch lange nicht die alte ist. Deshalb soll dem Kader im Sommer neues, hochklassiges Personal hinzugefügt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der TV-Sender ‚Sportitalia‘ berichtet, plant Juve einen teuren Doppelschlag beim Ligarivalen Atalanta Bergamo. Ein Angebot in Höhe von sage und schreibe 100 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Teun Koopmeiners (25) und Torwart Marco Carnesecchi (23) sei in Arbeit. Beide Klubs stünden bereits in engem Kontakt.

Lese-Tipp

Topklubs stehen bereit: Zaniolo will in die Heimat

Der größere Anteil entfiele dabei auf Koopmeiners. Der Niederländer, vertraglich noch bis 2027 an Atalanta gebunden, spielt eine ganz starke Saison im offensiven Mittelfeld, sammelte schon 13 Torbeteiligungen. Der Linksfuß kann aber auch als Stabilisator auf der Sechs oder auf der Acht agieren – ein echter Alleskönner im Zentrum. Sein Preis wird auf 60 Millionen Euro taxiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Carnesecchi sehen nicht wenige in Italien schon als neuen Gigi Buffon. Erwartet wird, dass sich der bis 2026 gebundene 1,91-Mann künftig mit dem nur ein Jahr älteren Gianluigi Donnarumma (24/Paris St. Germain) um den Platz im Tor der Squadra Azzurra streitet. Seine Bewertung liegt laut ‚Sportitalia‘ bei rund 40 Millionen Euro.